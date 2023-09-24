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الشخير.. نسبة الخطر مرتفعة للغاية

9/24/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعاني واحد من كل 5 بالغين تقريبا من الشخير ومخاوف توقف التنفس أثناء النوم مما قد يسبب مشاكل في حياتهم اليومية.
وإذا تركت الحالة دون علاج، فإن المصابين يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 30 بالمئة، وأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 60 بالمئة.
وقال الطبيب ديفيد جارلي، من عيادة "بيتر سليب": "على المدى الطويل، يكون الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والاكتئاب والسكتة الدماغية وارتفاع خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 140 بالمئة".
وأضاف: "يمكن أن يؤدي أيضا إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والخرف في وقت مبكر من الحياة".
وتعتبر السمنة والتدخين والنوم على الظهر وقصور الغدة الدرقية عوامل تزيد من فرص التعرض للحالة.
والشخير أكثر شيوعا عند الرجال ويزداد الخطر مع التقدم في العمر.
وقال جارلي: "هناك ما لا يقل عن 8 ملايين بريطاني يعانون من الحالة، وهذا العدد آخذ في الارتفاع، من المهم مراقبة العلامات التي تشمل الشخير بصوت عالٍ، واللهاث بحثا عن الهواء أثناء نومك، والاستيقاظ بفم جاف أو صداع في الصباح وصعوبة النوم".

سكاي نيوز


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