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زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا

9/24/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع زلزال قوته 4.4 درجة في جورجيا صباح اليوم الأحد، ويقع مركزه على بعد 6 كيلومترات من تبليسي عاصمة البلاد، حسب وكالة "سبوتنيك".
وحسب تقارير، فقد وقع الزلزال على عمق نحو 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو ضحايا.

روسيا اليوم


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