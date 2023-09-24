عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة
التاريخ
9/24/2023 1:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال شددّت من إجراءاتها العسكرية في محيط "الأقصى"، وأعاقت دخول المصلين والمرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى "يوم الغفران" اليهودي.
وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك اليوم، وغدا، عشية "يوم الغفران".
وفا
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