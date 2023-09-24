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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

9/24/2023 1:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال شددّت من إجراءاتها العسكرية في محيط "الأقصى"، وأعاقت دخول المصلين والمرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى "يوم الغفران" اليهودي.
وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك اليوم، وغدا، عشية "يوم الغفران".

وفا


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