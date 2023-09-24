لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة
التاريخ
9/24/2023 12:21:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها الاطلاع على الواقع الإداري للمركز الوطني للبحوث الزراعية، وذلك من قبل اللجنة الإدارية النيابية.
وتزور لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، مؤسسة التدريب المهني/ مراكز ماركا.
وتلتقي جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع كل من؛ سفير جمهورية كازاخستان ووفد من مجلس العموم البريطاني.
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