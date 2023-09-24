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لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة

9/24/2023 12:21:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها الاطلاع على الواقع الإداري للمركز الوطني للبحوث الزراعية، وذلك من قبل اللجنة الإدارية النيابية.
وتزور لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، مؤسسة التدريب المهني/ مراكز ماركا.
وتلتقي جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع كل من؛ سفير جمهورية كازاخستان ووفد من مجلس العموم البريطاني.

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