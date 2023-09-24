الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة اليوم

الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة اليوم
التاريخ
9/24/2023 12:21:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد اليوم الأحد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، بينما تكون مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
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