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الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة اليوم

9/24/2023 12:21:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد اليوم الأحد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، بينما تكون مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .

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