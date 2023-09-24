شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم
التاريخ
9/24/2023 12:21:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل الفلسطينيين.
وكالات
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