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شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

9/24/2023 12:21:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل الفلسطينيين.
وكالات

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