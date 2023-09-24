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تحديد الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا

9/24/2023 12:21:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت البروفيسورة تاتيانا تشبوتاريوفا أخصائية أمراض الأطفال المعدية، أن الأطفال هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالإنفلونزا، لأن منظومة المناعة لديهم ليست جاهزة تماما.


وتقول موضحة: "بخلاف البالغين، جسم الطفل ليس على دراية بمعظم فيروسات الجهاز التنفسي. مشيرة إلى أنه من حق الطفل أن يمرض وتدرب مناعته".
وبالإضافة إلى الأطفال، الأشخاص البالغين الذين أعمارهم فوق 65 عاما هم أيضا ضمن مجموعة الخطر، لأنهم يتميزون بظاهرة الاستجابة المناعية النائمة. أي أن كبار السن وأولئك الذين لديهم أمراض مصاحبة أو أمراض مزمنة يختلف تفاعلهم مع العدوى المرضية.
ووفقا لها، تحدد حالة منظومة المناعة والعوامل المناعية الفطرية، ما إذا كان شخص ما معين سيصاب بالمرض. مشيرة إلى أنه إذا كان جسمه ينتج الإنترفيرون بسرعة وبتركيز عال، فلن يصاب بالإنفلونزا أو سيكون قادرا على تحملها بسهولة.
روسيا اليوم

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