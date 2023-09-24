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دولة عربية تعلن إيقاف استيراد العجول والأبقار من فرنسا بسبب مرض معدي

9/24/2023 12:21:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر، يوم السبت، الوقف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا على خلفية ظهور مرض "النزفية الوبائية".
وأوضحت في بيان، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبعد استشارة السلطة الوطنية للبيطرة قررت الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا.
وأضافت أن هذا الإجراء الوقائي بأثر استعجالي يأتي عقب ظهور مرض معد "مرض النزفية الوبائية" والذي يؤثر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية في فرنسا وقد تم الإعلان عنه رسميا من قبل السلطات الصحية في البلد.
وقبل يومين أعلنت السلطات الفرنسية اكتشاف هذا المرض لدى مزارعين بجنوب غربي البلاد.

روسيا اليوم


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