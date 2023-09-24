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فيديو - القبض على شخص قتل كلبا بطريقة مروعة في مصر

9/24/2023 12:21:06 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضبط الأمن المصري شخصا شنق كلبا حتى نفق، وذلك عقب تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" .
وعقب رصد تداول التعليق المدعوم بالفيديو على إحدى الصفحات في "فيسبوك"، كثفت السلطات تحرياتها حيث تبين أن الفيديو تم توثيقه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.
كما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية تلقى بلاغا من عامل مقيم بدائرة المركز يفيد بتضرره من عامل آخر مقيم بدائرة المركز وقيامه بتعذيب الكلب الخاص به وقتله عن طريق شنقه بإحدى أعمدة الإنارة.
وأكدت وسائل الإعلام أنه تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، حيث صرح المتهم أن الكلب عقر أحد الأغنام التي يملكها.

روسيا اليوم


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