فيديو - القبض على شخص قتل كلبا بطريقة مروعة في مصر
التاريخ
9/24/2023 12:21:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ضبط الأمن المصري شخصا شنق كلبا حتى نفق، وذلك عقب تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" .
وعقب رصد تداول التعليق المدعوم بالفيديو على إحدى الصفحات في "فيسبوك"، كثفت السلطات تحرياتها حيث تبين أن الفيديو تم توثيقه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.
كما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية تلقى بلاغا من عامل مقيم بدائرة المركز يفيد بتضرره من عامل آخر مقيم بدائرة المركز وقيامه بتعذيب الكلب الخاص به وقتله عن طريق شنقه بإحدى أعمدة الإنارة.
وأكدت وسائل الإعلام أنه تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، حيث صرح المتهم أن الكلب عقر أحد الأغنام التي يملكها.
روسيا اليوم
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