Sunday, 24 September 2023 07:49 GMT

نقل سفيرين إلى ديوان عام الخارجية

9/23/2023 11:36:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بنقل سفيرين إلى الديوان العام لوزارة الخارجية.
ونص المرسوم على:
مادة أولى: ينقل إلى الديوان العام لوزارة الخارجية كل من:
1 - أسعد عبدالعزيز البحر - سفير الكويت لدى جمهورية الغابون.
2 - أحمد سالم الوهيب - سفير الكويت لدى نيوزيلندا.
مادة ثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

MENAFN23092023000130011022ID1107128154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث