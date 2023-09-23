نقل سفيرين إلى ديوان عام الخارجية

نقل سفيرين إلى ديوان عام الخارجية
التاريخ
9/23/2023 11:36:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بنقل سفيرين إلى الديوان العام لوزارة الخارجية.
ونص المرسوم على:
مادة أولى: ينقل إلى الديوان العام لوزارة الخارجية كل من:
1 - أسعد عبدالعزيز البحر - سفير الكويت لدى جمهورية الغابون.
2 - أحمد سالم الوهيب - سفير الكويت لدى نيوزيلندا.
مادة ثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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