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انطلاق ملتقى العلاقات العامة اليوم وحفل الختام أول أكتوبر

9/23/2023 11:36:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور الشيخ خالد العبدالله الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة الكويتية تنظم الجمعية ملتقى العلاقات العامة الرقمية تحت شعار «آفاق وتوقعات»، والذي يقام على مدى خمسة أيام من 24 سبتمبر إلى و1 أكتوبر.
وأعرب الشيخ خالد العبدالله عن سعادته بما تحققه جمعية العلاقات العامة من إنجازات وفعاليات تهدف إلى تطوير مهنة العلاقات العامة وصقل خبرات العاملين في هذه المهنة الحيوية، مؤكدا أن الجمعية تساهم في التنمية البشرية التي تعد أساس الخطط التنموية للدولة فرأس المال البشري المتطور هو عماد المستقبل المشرق للكويت.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تجميع منتسبي العلاقات العامة تحت سقف واحد لاستعراض آخر تطورات المهنة والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التدريب على رقمنة العلاقات العامة واستحداث أساليب عمل مرتبطة بها وفق منهجية علمية واضحة وتزويد مجال صناعة العلاقات العامة الرقمية بآخر التطورات الاتصالية والتكنولوجية، والوسائل الحديثة لإدارة الأزمات.
من جهته، قال رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال جاسم النصر الله إن الدعوة عامة لجميع العاملين في مجال العلاقات العامة سواء للدورات العلمية المتخصصة التي تبدأ يوم 24 من الشهر الجاري أو حفل الختام الذي يتضمن جلسة حوارية على مدى ساعتين يوم 1 أكتوبر المقبل، آملا أن يخرج الملتقى بتوصيات واقعية تكون مدروسة وموثقة سيتم تزويد المسؤولين في القطاعين العام والخاص بها.
وعن محاور الملتقى، قال النصر الله إن الملتقى يركز على ثلاثة محاور يتناولها خبراء ومختصون في مجال العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي من القطاعين الحكومي والخاص، وهي كالتالي:
الاول: الاستراتيجيات الاتصالية في العلاقات العامة الرقمية وتأثيراتها على العمل المؤسسي.
الثاني: تحديات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الرقمية.
الثالث: مستقبل العلاقات العامة الرقمية في ظل الثورات التكنولوجية.
ودعا النصر الله العاملين في مجال العلاقات العامة الى الحضور، مؤكدا أهمية الدورات لصقل خبراتهم ومهاراتهم والوقوف على التحديات الحديثة للعلاقات العامة الرقمية، مشيرا إلى أن جمعية العلاقات العامة لديها استراتيجية تحتوي على خطط آنية على مدار العام وأخرى طويلة المدى على مدى السنوات الخمس المقبلة تحتوي على سلسلة من الأنشطة والفعاليات الهادفة، ما يساهم في تحقيق الخطط التنموية للكويت.

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