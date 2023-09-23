أنس معرفي قنصلا عاما للكويت في شنغهاي

أنس معرفي قنصلا عاما للكويت في شنغهاي
التاريخ
9/23/2023 11:36:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين قنصل عام للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة شنغهاي.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يعين أنس طالب معرفي قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة شنغهاي.
مادة ثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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