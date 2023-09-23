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إكسبو 965 للمعارض التراثية يشارك في الاحتفالية الدولية الثانية للحرف اليدوية بأوزبكستان

9/23/2023 11:36:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين في النسخة الثانية من الاحتفالية الدولية للحرف اليدوية التي اختتمت فعالياتها في أوزبكستان.
وقال مؤسس الفريق محمد كمال لـ «كونا» إن م.صلاح القلاف الحرفي المتخصص في الحفر والنقش والرسم على قشور البيض والفنان محمد شاه الحرفي المتخصص في الحفر والنقش على الفخار والرخام والأحجار الكريمة مثلا الفريق في الاحتفالية التي أقيمت في مدينة كوكاند بإقليم فرغانة بين 21 و23 سبتمبر الجاري بدعوة رسمية من منظمة الحرف اليدوية في أوزبكستان.
وأكد كمال حرص الفريق على المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتمثيل الكويت بصورة تليق بمكانتها وإبراز دورها الحضاري والثقافي ومواهب أبنائها.
وتأسس فريق «إكسبو 965» تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية في 7 مارس 2016 على يد الباحث في التراث الكويتي المؤسس والمنسق العام للفريق محمد كمال.
وانضم الفريق إلى عضوية المجلس العالمي للحرف لإقليم آسيا والباسفيك في عام 2017 كعضو مشارك وفي عام 2021 تمت ترقيته إلى رتبة عضو وطني.
وينتسب للفريق 175 عضوا من مختلف الأعمار من الهواة وأصحاب المتاحف الخاصة وأصحاب الحرف اليدوية التقليدية والمبدعين الكويتيين ويمارسون نحو 72 تخصصا.
وأقام الفريق وشارك في أكثر من 212 معرضا داخل الكويت وشارك في 15 معرضا خارجها وحصد سبع جوائز دولية في مجال الحرف اليدوية.
ويستعد الفريق حاليا لإقامة معرضه السنوي العام الخامس بقاعة أحمد العدواني للفنون في منطقة عبدالله السالم وذلك في 22 أكتوبر المقبل وتتخلله خمسة ملتقيات مهمة، على رأسها الملتقى الشبابي الثالث للتراث والحرف اليدوية، والملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف.

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