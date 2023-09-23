Sunday, 24 September 2023 08:03 GMT

طلال الخالد هنأ وزير الداخلية السعودي بمناسبة اليوم الوطني علاقات تاريخية وروابط أخوية متينة تجمع البلدين

9/23/2023 11:36:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، ان الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية السعودي أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وأضاف: يسرنا في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا أن نعرب لسموكم عن اعتزازنا وتقديرنا بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مثمنين الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في تعزيز التضامن الخليجي والعربي ودعمها الكبير ونصرتها لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد الشقيق وشعبه المحب، متمنيا لهم مزيدا من الازدهار والتطور في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

MENAFN23092023000130011022ID1107128144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث