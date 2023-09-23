طلال الخالد هنأ وزير الداخلية السعودي بمناسبة اليوم الوطني علاقات تاريخية وروابط أخوية متينة تجمع البلدين

طلال الخالد هنأ وزير الداخلية السعودي بمناسبة اليوم الوطني علاقات تاريخية وروابط أخوية متينة تجمع البلدين
التاريخ
9/23/2023 11:36:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، ان الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية السعودي أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وأضاف: يسرنا في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا أن نعرب لسموكم عن اعتزازنا وتقديرنا بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مثمنين الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في تعزيز التضامن الخليجي والعربي ودعمها الكبير ونصرتها لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد الشقيق وشعبه المحب، متمنيا لهم مزيدا من الازدهار والتطور في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
MENAFN23092023000130011022ID1107128144
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.