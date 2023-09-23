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وزير الدفاع هنأ نظيره السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة

9/23/2023 11:36:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئــة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربيــة السعوديــــة الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.
وأعرب الشيخ أحمد الفهد في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة العزيزة، وتمنياته الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمواصلة مسيرة التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمــــد بن سلمان بن عبـــدالعزيز ولي العهد رئيـــس مجلس الــــوزراء، حفظه الله.

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