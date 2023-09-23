سعد البراك الحكومة تسعى لتحديث رؤية 2035 لتصبح 2024 - 2040



شهدنا توقيع 7 اتفاقيات مع الصين في مختلف مجالات التعاون ومرتبطة بمشاريع كبرى زيارة سمو ولي العهد إلى الصين مهمة جداً لما يربط البلدين من تاريخ «رائع» منذ عام 1965



أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك أن الحكومة الكويتية تسعى لتحديث «رؤية 2035» لتصبح 2024 - 2040.

وقال د.البراك في تصريح لـ «كونا» على هامش توقيع الاتفاقيات الكويتية ـ الصينية، إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كان حريصا على تلبية دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين وهي دعوة تلقاها خلال القمة الخليجية ـ الصينية في السعودية خلال ديسمبر الماضي.

وأضاف: ومنذ ذلك التاريخ، بدأنا بالتحضير للزيارة بتوجيهات من سمو ولي العهد استثمارا لهذا اللقاء المهم بين القائدين للعمل على تطوير الكويت بناء على «الأساسيات الأولى» في خطة 2035 التي نسعى لنطورها الآن لتصبح خطة 2024 - 2040، ويأتي ذلك امتدادا لنفس الروح لتطويرها بما يلائم ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية من أحداث في العالم وتطورات سواء صحية أو اقتصادية أو سياسية لكي تنعكس على الخطة بصورة أفضل وبصورة أوضح.

وتابع: شهدنا توقيع

7 اتفاقيات في مجالات التعاون مع الصين مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك، مبينا ان نسبة الإنجاز هي نحو 50% من المرحلة الأولى ونريد أن نكمل المرحلة الأولى وندشن نشاط وتشغيل الميناء على وجه السرعة. وأشار إلى أن الصين بارزة جدا في مجال التشييد والبناء وغيرها من المجالات وكذلك في الإدارة وتشغيل الميناء لذا تم توقيع مذكرة التفاهم وسنشرع بعدها في المشاريع والتفاوض على التفاصيل والتنفيذ.

وبين ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وقع بدوره مذكرة تفاهم حول مشروع المدن الإسكانية وهو عبارة عن تشييد مدينة سكنية متكاملة، وكذلك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد وقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد كهرباء شمسية.

وقال «هناك ايضا اتفاقيات أخرى وقعها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله تتعلق بالتعاون في مجالات البنية التحتية ومجالات أخرى عدة.

وبالإشارة الى رؤية الكويت، أكد البراك أن الحكومة تسعى الى تحديث الرؤية بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة الماضية ومنها جائحة كورونا والآثار الاقتصادية نتيجة الأزمة في أوكرانيا.

ووصف الزيارة الرسمية الحالية لسمو ولي العهد بانها مهمة جدا لما يربط البلدان من تاريخ «رائع» منذ عام 1965 عندما زار الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، عندما كان وزيرا للمالية في ذلك الحين، مشيرا الى ان العلاقات الديبلوماسية تعود إلى عام 1971 حيث كانت الكويت أول دولة في الخليج العربي تقيم علاقات رسمية مع الصين.

وثمن البراك مواقف الصين الداعمة للكويت لاسيما إبان الغزو العراقي فضلا عن تأييدها لقضايا الكويت المحقة، مشيدا بالصداقة معها والاتفاقيات التي تمثل قاعدة جديدة لتطوير العلاقات أكثر.