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وزير الإسكان الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التطوير الإسكاني

9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الصيني في مجال التطوير الإسكاني ستسهم في دعم توجهات البلاد نحو تطوير المدن الإسكانية المتكاملة بالاستفادة من الخبرات الصينية.
وقال الرقبة في تصريح صحافي إن المذكرة ستعزز أشكال التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم زيارات متبادلة ومشـــــاركة المعلومات الفنية.
وأوضح أن الهدف من المذكرة هو توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل استراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشاريع الإسكانية.
وذكر أنه ومن خلال المذكرة سيتم تعزيز الإمكانيات لتطوير مدن إسكانية متكاملة ومتطورة وتسريع وتيرة توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وفق إطار عملي مدعم بخطط تنفيذية واقعية، بالتعاون مع الجهات الصينية المتخصصة في تنفيذ المدن المستقبلية ضمن خطط زمنية محددة.

MENAFN23092023000130011022ID1107128141

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