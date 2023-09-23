وزير الإسكان الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التطوير الإسكاني

وزير الإسكان الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التطوير الإسكاني
التاريخ
9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الصيني في مجال التطوير الإسكاني ستسهم في دعم توجهات البلاد نحو تطوير المدن الإسكانية المتكاملة بالاستفادة من الخبرات الصينية.
وقال الرقبة في تصريح صحافي إن المذكرة ستعزز أشكال التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم زيارات متبادلة ومشـــــاركة المعلومات الفنية.
وأوضح أن الهدف من المذكرة هو توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل استراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشاريع الإسكانية.
وذكر أنه ومن خلال المذكرة سيتم تعزيز الإمكانيات لتطوير مدن إسكانية متكاملة ومتطورة وتسريع وتيرة توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وفق إطار عملي مدعم بخطط تنفيذية واقعية، بالتعاون مع الجهات الصينية المتخصصة في تنفيذ المدن المستقبلية ضمن خطط زمنية محددة.
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