Sunday, 24 September 2023 08:03 GMT

وزير التجارة اجتماع ولي العهد مع رؤساء هواوي مثمر ونطمح للتعامل مع الشركة في النواحي التكنولوجية

9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن اجتماع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع كبار الرؤساء في شركة هواوي الصينية كان مثمرا للغاية.
وأعرب العيبان في تصريح لـ «كونا» عقب لقاء سمو ولي العهد مع كبار الرؤساء بشركة هواوي بمقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو عن طموحات الكويت في التعامل مع (هواوي) في النواحي التكنولوجية خصوصا أنها شركة عملاقة لها العديد من المشاريع في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن سمو ولي العهد نوه لرؤساء «هواوي» بمشاريعهم السابقة في الكويت والتي أنجزتها بنجاح كبير ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم خدماتهم وتقنياتهم لحكومة الكويت واعدا إياهم بتذليل العقبات التي قد تواجههم في هذا الإطار، مشيرا إلى حرص سموه على موضوع التحول الرقمي وإنهاء الاستعمال الورقي والمعاملات الورقية لا سيما في الدوائر الحكومية.
وبين أن «هواوي» شركة متقدمة في هذا المجال، موضحا السعي لاستقطاب خبراتها في هذا الجانب والأمل بأن تكون هذه الشراكة استراتيجية وممتدة.
وحول دور الشركة في خطة التنمية الحالية الممتدة إلى سنة 2027 ورؤية 2035، ذكر العيبان أن «هواوي» من الشركات العملاقة والمتقدمة بمجال التكنولوجيا في العالم، مؤكدا أن سمو ولي العهد كان حريصا على الالتقاء مع رؤسائها وبيان المجالات المحتاجة لها في الكويت.
وقال إن مسؤولي الشركة أبدوا تعاونهم بشكل كبير وأعربوا عن ترحيبهم واستعدادهم لما يمكن أن يقدموه في خطة التنمية خصوصا بعد توقيع مذكرات التفاهم بين الجانبين الكويتي والصيني ضمن زيارة سموه إلى الصين.
وأضاف أن مذكرات التفاهم متعددة وستشمل جوانب كثيرة منها البنى التحتية والبيئة وإعادة التدوير ومشاريع وخطط استراتيجية تنموية.
وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل إلى مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك للقاء سموه ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغتشو.

MENAFN23092023000130011022ID1107128140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث