Sunday, 24 September 2023 08:03 GMT

وزير الخارجية مباحثات ولي العهد مع الرئيس الصيني إيجابية ومثمرة وناجحة

9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أن المحادثات التي أجراها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع الرئيس الصيني شي جينبينغ كانت إيجابية ومثمرة وناجحة، مشيرا إلى انه سيكون للاتفاقيات التي تم عقدها مردود كبير جدا على الكويت ومواطنيها.
ونوه وزير الخارجية في تصريح بالمباحثات الرسمية التي عقدت بين سموه والرئيس الصيني، مشيرا الى أنه اللقاء الثاني بينهما في أقل من سنة، حيث كان اللقاء السابق في الرياض في ديسمبر الماضي.
ولفت إلى أن نتائج المباحثات كانت «إيجابية جدا ومثمرة وناجحة»، كما كانت أجواء الاجتماعات ودية جدا.
وأفاد بأن المحادثات تطرقت إلى تاريخ ومستقبل العلاقات الكويتية والصينية، مبينا أن الرئيس الصيني «تكلم كثيرا عن تاريخ العلاقات بين البلدين، وكان مقدرا جدا أن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات مع الصين في عام 1971».
وأوضح أن رئيس الصين أشاد خلال اجتماعه مع سمو ولي العهد بدور صندوق التنمية الكويتي وقيامه منذ ثمانينيات القرن الماضي بتقديم قروض للصين لإنجاز العديد من المشاريع في بلاده.
وأكد وزير الخارجية أن «المحادثات تطرقت إلى مستقبل العلاقات بين الكويت والصين، حيث كان هناك تطابق بوجهات النظر بين الطرفين على أهمية هذه العلاقات وتطويرها وتنميتها ودفعها إلى مواقع متقدمة».
ونوه بما تم من توقيع سبع مذكرات تفاهم بين الكويت والصين، تتعلق بمشاريع إنشائية كبيرة ستقوم بها شركات صينية في الكويت، «ومنها مشاريع مدن إسكانية، مؤكدا أن هذه الزيارة الرسمية ستحدث نقلة نوعية في العلاقات الصينية الكويتية وهذا شيء نتأمله ونتمناه».
وعن مساهمة مذكرات التفاهم في «رؤية الكويت»، أفاد الشيخ سالم العبدالله بأنها تتعلق بمشاريع مهمة جدا منها مثلا الصرف الصحي والطاقة المتجددة وميناء مبارك الكبير، إضافة إلى المدن الإسكانية.. فهذه كلها مشاريع تنموية سوف تسهم في نهضة الكويت».
وأضاف «لكن علينا ألا ننسى أن هذه المرحلة هي مرحلة توقيع مذكرات تفاهم يعني لها مراحل لاحقة تبحث التفاصيل بشكل أدق، فالمشاريع كبيرة وهي أمانة وأنا أعتقد أنه سيكون لها مردود كبير جدا على الدولة، وأن تلك المشاريع سوف تحدث تأثيرا مباشرا وإيجابيا في حياة أهلنا في الكويت».

MENAFN23092023000130011022ID1107128139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث