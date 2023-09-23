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الكويت والإمارات بحثتا التعاون في مجال التحول الرقمي وتوفير خدمات قنصلية متميزة

9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث وفد من إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الخارجية مع مسؤولين من إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية الإماراتية موضوعات تتعلق بالتحول الرقمي إضافة إلى تبادل الخبرات لتوفير خدمات قنصلية رقمية متميزة. جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال اجتماع مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية الإماراتية راشد رحمة ومدير إدارة التحول الرقمي في الوزارة محمد الرميثي مع مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية عبدالله القديري والوفد المرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي. وأضافت أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع علاوة على موضوعات التحول الرقمي ما يتعلق بأعمال القطاع القنصلي في وزارة الخارجية، فضلا عن آليات التنسيق والتناغم بين الإدارات المعنية ونوعية الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها سواء في الأحوال العادية أو خلال الأزمات. وذكرت أن رحمة شرح الآلية المتبعة في نظام تصديق المستندات الإلكتروني eDAS، وهو نظام رقمي جديد للتصديق على المستندات إلكترونيا تماشيا مع توجه القيادة في دولة الإمارات فيما يخص أتمتة الخدمات المقدمة للمتعاملين في ظل تطوير حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات مصممة وفقا لاحتياجات المتعاملين. وأشارت إلى أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية من الجانب الإماراتي وممثلون عن وزارة الخارجية من الجانب الكويتي.

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