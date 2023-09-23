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انتخاب الكويت عضوا بمكتب مؤتمر الآثار والتراث الحضاري بالوطن العربي

9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب مؤتمر «الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي»، في ختام دورته الـ26، الكويت عضوا بالمكتب الدائم للمؤتمر.
وقال رئيس الوفد الكويتي في المؤتمر محمد بن رضا، في تصريح لـ«كونا»، إن المؤتمر انتخب الكويت عضوا في المكتب الدائم لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي، مبينا أن ذلك يأتي «لأهمية الدور الذي تضطلع به الكويت في صيانة الآثار والتراث الحضاري سواء على المستوى الوطني أو العربي».
وأضاف بن رضا ـ الذي يشغل منصب مدير إدارة الآثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ أن المؤتمر توج أيضا بإصدار عدد من التوصيات من بينها الترحيب بطلب دولة قطر استضافة الدورة القادمة للمؤتمر.

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