انتخاب الكويت عضوا بمكتب مؤتمر الآثار والتراث الحضاري بالوطن العربي

انتخاب الكويت عضوا بمكتب مؤتمر الآثار والتراث الحضاري بالوطن العربي
التاريخ
9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب مؤتمر «الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي»، في ختام دورته الـ26، الكويت عضوا بالمكتب الدائم للمؤتمر.
وقال رئيس الوفد الكويتي في المؤتمر محمد بن رضا، في تصريح لـ«كونا»، إن المؤتمر انتخب الكويت عضوا في المكتب الدائم لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي، مبينا أن ذلك يأتي «لأهمية الدور الذي تضطلع به الكويت في صيانة الآثار والتراث الحضاري سواء على المستوى الوطني أو العربي».
وأضاف بن رضا ـ الذي يشغل منصب مدير إدارة الآثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ أن المؤتمر توج أيضا بإصدار عدد من التوصيات من بينها الترحيب بطلب دولة قطر استضافة الدورة القادمة للمؤتمر.
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