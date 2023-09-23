حمد جابر العلي يستقبل رواد ديوانه كل ثلاثاء
التاريخ
9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعاود الشيخ حـمـد جـابـر العلي استقبال ضيوف ورواد ديوانه اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 الجاري وكل ثلاثاء بعد صلاة المغرب بديوان الشامية.
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