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مصادر لـ الأنباء مشاريع لتطوير خدمات رعاية المسنين سترى النور قريبا

9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ «الأنباء»، عن أن الوزارة تعمل على دراسة تخفيف ساعات العمل للمكلف برعاية المسن والمقترح حاليا لدى القطاع القانوني بالوزارة لبلورة الرأي تمهيدا للمناقشة مع الجهات المعنية ورفع الدراسة لاتخاذ الإجراء اللازم. وأشارت المصادر إلى انه جار التنسيق بين قطاعي الرعاية الاجتماعية والمالية والإدارية بشأن تخصيص مبنى خاص لوحدة خدمة المسنين في محافظة الفروانية، موضحة أن العمل شارف على الانتهاء من المبنى في منطقة إشبيلية، متوقعة أن يتم طرحه للمناقصة خلال أسبوعين إلى جانب إعداد مشروع لإنشاء وحدة مسنين في محافظة الجهراء على قطعة أرض خلف مقهى الجهراء، ومشروع كبير عبارة عن منتجع لكبار السن في مدينة صباح الأحمد السكنية.
وبينت المصادر أن هذه من المشاريع المدرجة ضمن خطة عمل تطوير خدمات رعاية المسنين في كل المحافظات، وهناك مركز العلاج الطبيعي في منطقة مبارك الكبير شارف على الانتهاء وسيتم افتتاحه قريبا.

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