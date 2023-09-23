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القوى العاملة تدرب الشباب على تحليل النظم

9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة مذكرة تفاهم لتدريب العمالة على برامج تحليل النظم، مشيرة الى أنها مستمرة في مشاريعها لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للعمالة الوطنية والاستثمار في الكوادر الوطنية وتدريبها.
وكشف مدير عام الهيئة مرزوق العتيبي عن انه سيتم الإعلان عن البرنامج التدريبي قريبا وبشكل مجاني، لافتا الى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة SAP العالمية لتدريب العمالة الوطنية، مؤكدا أن الهيئة ماضية في مشاريعها لتمكين العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية مناسبة تشجع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل بالقطاع الأهلي ليكونوا شباب مبدعا ومنتجل، لاسيما في مشاريع طرحتها خلال الفترة الأخيرة وأخرى سيتم طرحها.
وأضاف العتيبي أن التعاون المشترك بين الهيئة والشركة يهدف الى تدريب الباحثين عن عمل من الشباب الكويتي على تطوير برامج تحليل النظم، والذي سيساهم في تعزيز وتمكين وزيادة فرص حصول الشباب على مزايا في القطاع الخاص.

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