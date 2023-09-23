الوقف الإنساني وزعت مساعدات بالمغرب وليبيا

الوقف الإنساني وزعت مساعدات بالمغرب وليبيا
التاريخ
9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د.نصار العبدالجليل عن توزيع حزمة مساعدات إغاثية عاجلة على الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال العبدالجليل في تصريح صحافي إن المساعدات العاجلة لمتضرري الزلزال في المغرب تأتي في إطار الجهود الإغاثية للمؤسسات الإنسانية الكويتية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات إيواء، مثمنا فزعة أهل الخير والعطاء لنجدة إخوانهم المنكوبين من الزلزال وتداعياته. وفي السياق ذاته، أعلن عن إطلاق الجمعية لحملة إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين والمشردين من الإعصار في ليبيا، مبينا أنها تأتي انطلاقا من دور الجمعية الإنساني، في ظل كارثة الإعصار التي تسببت في محو مناطق بأكملها.
MENAFN23092023000130011022ID1107128133
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.