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الوقف الإنساني وزعت مساعدات بالمغرب وليبيا

9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د.نصار العبدالجليل عن توزيع حزمة مساعدات إغاثية عاجلة على الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال العبدالجليل في تصريح صحافي إن المساعدات العاجلة لمتضرري الزلزال في المغرب تأتي في إطار الجهود الإغاثية للمؤسسات الإنسانية الكويتية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات إيواء، مثمنا فزعة أهل الخير والعطاء لنجدة إخوانهم المنكوبين من الزلزال وتداعياته. وفي السياق ذاته، أعلن عن إطلاق الجمعية لحملة إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين والمشردين من الإعصار في ليبيا، مبينا أنها تأتي انطلاقا من دور الجمعية الإنساني، في ظل كارثة الإعصار التي تسببت في محو مناطق بأكملها.

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