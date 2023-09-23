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نقابة إيكويت تطالب بضم موظفي الشركة لـ الأمامية

9/23/2023 11:36:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
ناشد نائب رئيس نقابة إيكويت للبتروكيماويات طارق الفارس الحكومة شمول العاملين في شركة إيكويت ضمن مكافأة الصفوف الأمامية أسوة بزملائهم في باقي قطاعات ووزارات الدولة.
وقال الفارس في تصريح صحافي، إن العاملين في الشركة بذلوا جهودا مضنية وتحدوا المخاطر خلال أزمة «كورونا» وكانوا جنبا إلى جنب مع زملائهم العاملين في القطاع النفطي الذين تحملوا جميعا المخاطر وتصدوا لأخطر أزمة واجهت العالم من أجل استمرار تدفق النفط وتصدير البتروكيماويات الكويتية إلى مختلف دول العالم.
وتابع الفارس: إن الدستور والقانون الكويتي ساويا بين الجميع في الحقوق والواجبات، لذا يجب شمولنا بالصفوف الأمامية أسوة بزملائنا الذين كنا جميعا نتشارك العمل والجهد لاستمرار الإنتاج، موضحا ان الشركة حققت خلال الجائحة أرباحا طائلة بفضل جهود العمال، وهو ما يستوجب تكريم العمال على هذا العطاء المتميز وإعطاءهم حقوقهم العادلة أسوة بزملائهم في مختلف الشركات النفطية، وأن يتم شمولنا بالصفوف الأمامية.

MENAFN23092023000130011022ID1107128132

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