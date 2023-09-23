الكهرباء: تطوير شبكات التوزيع فى بنى سويف بتكلفة 2 مليار و300 مليون جنيه

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة شهدت أعمال توسعية بإنشاء عدد (5) لوحة توزيع جهد متوسط وتنفيذ 177.3 كم خطوط هوائيه جهد متوسط وتنفيذ 139.5 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 271.2 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالاضافه الى 140 محول جديد ، كما تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد وذلك باحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 114.7 كم خطوط وكابلات جهد متوسط واحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 558 كم خطوط وكابلات جهد منخفض واحلال عدد (12) لوحة توزيع جهد متوسط بالاضافه الى تنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 665 محولا.

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