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محطة مترو إمبابة تتأهب لاستقبال الركاب.. والافتتاح أكتوبر المقبل

9/23/2023 11:31:35 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد الهيئة القومية للأنفاق ، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمحطة مترو إمبابة، ضمن أعمال الجزء الثالث 3b من المرحلة الثالثة للخط الثالث.
والمرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات وتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.
ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى
ويمتد الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).
أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)

محطة مترو امبابة (1)

محطة مترو امبابة (2)

محطة مترو امبابة (3)

محطة مترو امبابة (4)

محطة مترو امبابة (5)

محطة مترو امبابة (6)



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