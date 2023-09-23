محطة مترو إمبابة تتأهب لاستقبال الركاب.. والافتتاح أكتوبر المقبل

محطة مترو إمبابة تتأهب لاستقبال الركاب.. والافتتاح أكتوبر المقبل
التاريخ
9/23/2023 11:31:35 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد الهيئة القومية للأنفاق ، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمحطة مترو إمبابة، ضمن أعمال الجزء الثالث 3b من المرحلة الثالثة للخط الثالث.
والمرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات وتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.
ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى
ويمتد الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).
أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)
محطة مترو امبابة (1)
محطة مترو امبابة (2)
محطة مترو امبابة (3)
محطة مترو امبابة (4)
محطة مترو امبابة (5)
محطة مترو امبابة (6)
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