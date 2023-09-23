وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الأعضاء الجدد لمجلس الأمن تحديات السلم الدولى

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الأعضاء الجدد لمجلس الأمن تحديات السلم الدولى
التاريخ
9/23/2023 11:31:33 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع ممثلي الدول التي ستنضم لمجلس الأمن؛ ابتداء من مطلع يناير المقبل، تحديات السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال مشاركته، بنيويورك، في اجتماع وزاري لممثلي هذه الدول وهي جمهورية كوريا وسلوفينيا وسيراليون وجويانا، وهي الدول التي انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بجانب الجزائر شهر يونيو المنصرم لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن هذا اللقاء تم تخصيصه بين وزراء خارجية الدول الخمسة لمناقشة مواضيع متعلقة بالتحضير لعضوية مجلس الأمن وسبل التنسيق والتعاون مع بقية الدول غير دائمة العضوية بذات المجلس، بغية تقديم مساهمة فعلية تنأى بهذه الهيئة الأممية عن منطق الاستقطاب وتعزز دورها المحوري في سياق التحديات المفروضة في المرحلة الراهنة على السلم والأمن الدوليين.
MENAFN23092023000132011024ID1107128123
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.