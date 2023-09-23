وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الأعضاء الجدد لمجلس الأمن تحديات السلم الدولى

جاء ذلك خلال مشاركته، بنيويورك، في اجتماع وزاري لممثلي هذه الدول وهي جمهورية كوريا وسلوفينيا وسيراليون وجويانا، وهي الدول التي انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بجانب الجزائر شهر يونيو المنصرم لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.





وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن هذا اللقاء تم تخصيصه بين وزراء خارجية الدول الخمسة لمناقشة مواضيع متعلقة بالتحضير لعضوية مجلس الأمن وسبل التنسيق والتعاون مع بقية الدول غير دائمة العضوية بذات المجلس، بغية تقديم مساهمة فعلية تنأى بهذه الهيئة الأممية عن منطق الاستقطاب وتعزز دورها المحوري في سياق التحديات المفروضة في المرحلة الراهنة على السلم والأمن الدوليين.



