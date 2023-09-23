لافروف: لا يمكن تحقيق تطبيع كامل فى الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلى



وقال لافروف - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك السبت - "ينتظر الفلسطينيون الدولة الموعودة رسميا منذ أكثر من 70 عاما، لكن الأمريكيين احتكروا عملية الوساطة ويبذلون كل ما في وسعهم لمنع ذلك".



ودعا جميع الدول المسؤولة إلى توحيد جهودها من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة".



وحول الوضع الأوكراني، أكد لافروف أن "المظهر الواضح لأنانية الأقلية الغربية تظهر من خلال المحاولات المهووسة لـ"أوكرنة" جدول أعمال جميع المناقشات الدولية؛ مما يدفع إلى الخلفية سلسلة كاملة من الأزمات الإقليمية التي لم يتم حلها، والتي طال أمد الكثير منها لسنوات وحتى عقود عديدة".



وشدد على أن الغرب لا يزال يعتبر نفسه فوق بقية البشرية، مشيرا إلى التصريح السيئ لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بأن "أوروبا حديقة مزهرة، وكل شيء حولها عبارة عن غابة".



وأضاف: "إن أعمال إحراق القرآن، وإهانة التوراة، واضطهاد رجال الدين الأرثوذكس، وغيرها من الاستهزاء بمشاعر المؤمنين، أمر روتيني منتشر في أوروبا".



وأعرب لافروف، عن قلق روسيا من إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.. قائلا : من المثير للقلق أن واشنطن وحلفائها الآسيويين يؤججون الهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتراكم الإمكانات الاستراتيجية الأمريكية، في حين يتم رفض جميع المبادرات الروسية-الصينية الرامية إلى اعتبار المهام الإنسانية والسياسية في المنطقة كأولويات، من قبل واشنطن وسيئول.



