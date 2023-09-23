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الرئيس الموريتانى يؤكد محورية دور العلماء وقادة الرأى فى نشر قيم التآخى والتسامح

9/23/2023 11:31:33 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني محورية دور العلماء والمشايخ وقادة الرأي في رأب الصدع والتقريب بين الأمم والشعوب ونشر قيم التآخي والتعاضد.

ودعا الرئيس الغزواني -خلال افتتاحه في قصر المؤتمرات بنواكشوط الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر الدولي للسيرة النبوية- إلى بذل جهد كبير لنشر قيم التآخي والتسامح والاعتدال داخل المجتمعات فيما بينها.


وقال: " نحن، في أمس الحاجة إلى تعزيز هذا الدور، في ظل ما تواجهه قارتنا الإفريقية، والعالم عموما، من حاد الأزمات، وجسيم التحديات، وإن قيام المجتمعات البشرية، عموما، ينبني في الأصل، وأساسا، على إرادة مشتركة في التعايش، قوامها الإنصاف، والتسامح، والاعتدال، وتقبل الاختلاف، والتعاون، في تآخ وتعاضد".


وأضاف الرئيس الموريتاني: "بقدر ما تمثل هذه القيم السامية، التي هي جوهر ديننا الحنيف، ضرورة لا غنى عنها بين مكونات المجتمع الواحد، فإنها كذلك إلزامية فيما بين المجتمعات والأمم والشعوب".



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