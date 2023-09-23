7 معلومات عن المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى بعد جولة وزير النقل

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المحطة

1 - أعمال

إنشاء أرصفة المحطة يبلغ أطوالها 1100 م طولى، وأعمال تكريك الممر الملاحى التى يتم تنفيذها للوصول بالغاطس الى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة.

2 - تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفى بمساحة إجمالية تصل الى 810 الف متر مربع،

يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى واقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء

3 -

يقع المشروع فى موقع استراتيجى على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار ومن المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا إلى 3 ملايين حاوية.

4 – تستقبل المحطة بضائع عامة تقدر بحوالى 7 ملايين طن، كما تسهم فى تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل.

5 - تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم فى خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبى وخدمة أعمال التصديروالاستيراد.

6 – تساهم المحطة فى الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات فى مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى إلى ميناء سفاجا.

7 – تساهم المحطة فى تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية

حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا

في اسيوط – اسوان – الاقصر بالاضافة الى

توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في

زيادة الدخل القومى.

