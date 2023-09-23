مصور البابا شنودة يروى تفاصيل لقائه بالسفير الكويتى وقت غزو العراق

وذكر المصور عماد نصرى مصور البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرط الكرازة المرقسية الراحل أن السفير الكويتى جاء لقداسة البابا يوم الغزو وعرض عليه ألبوم صور للأطفال والشهداء الكويتين وحالات الهدم والتخريب من جراء الغزو العراقى فى التسعينات من القرن الماضى، وأبدى قداسته غضبه الشديد وحزنه من هذه الصور.

وتابع: جاء رد قداسة البابا قائلا إن مشكلة العرب دائما فى التفكك وكان له كلمة قوية في الجامعة العربية عن القضية الفلسطينية وفى نقابة الأطباء وكان دائما متعاطف مع الشعب الفلسطينى أنه تعرض للظلم والضياع.