مصور البابا شنودة يروى تفاصيل لقائه بالسفير الكويتى وقت غزو العراق

مصور البابا شنودة يروى تفاصيل لقائه بالسفير الكويتى وقت غزو العراق
التاريخ
9/23/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر قداسة البابا شنودة الثالث واحداً من الشخصيات التى سيخلدها تاريخ الكنيسة على مدار العصر الحالى والعصور القادمة وكذلك تاريخ الوطن، وذلك نظراً لشخصيته القوية ومواقفه الوطنية العظيمة فى حق مصر والقضية الفلسطينية وعظاته المستمرة عن الحب والمواطنة والتسامح وقبول الأخر.
وذكر المصور عماد نصرى مصور البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرط الكرازة المرقسية الراحل أن السفير الكويتى جاء لقداسة البابا يوم الغزو وعرض عليه ألبوم صور للأطفال والشهداء الكويتين وحالات الهدم والتخريب من جراء الغزو العراقى فى التسعينات من القرن الماضى، وأبدى قداسته غضبه الشديد وحزنه من هذه الصور.
وتابع: جاء رد قداسة البابا قائلا إن مشكلة العرب دائما فى التفكك وكان له كلمة قوية في الجامعة العربية عن القضية الفلسطينية وفى نقابة الأطباء وكان دائما متعاطف مع الشعب الفلسطينى أنه تعرض للظلم والضياع.
MENAFN23092023000132011024ID1107128117
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.