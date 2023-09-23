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غدا .. وزيرة البيئة تشارك فى الاجتماع التشاورى الأول لـcop 28

9/23/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) يستضيف المركز البيني الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" التابع لوزارة البيئة، فعاليات اللقاء التشاوري الأول فى إطار التحضير لقمة المناخ الـ 28، تحت رعاية وبحضورالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الذى تنظمة الشبكة العربية للبيئة والتنمية"رائد" غدا الإثنين .



ومن جانبه، أكد الدكتور عماد الدين عدلى المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية في مصر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فعاليات اللقاء التشاوري الأول في إطار التحضير لقمة المناخ الـ 28، تأتى استمرارا لحشد ودعم وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني على المستويين الإقليمي و الوطني،
بغرض التشاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة من حكومات وهيئات وطنية، من اجل تحقيق أرضية مشتركة، وتهدف الى التوافق على مجموعة من الرسائل الرئيسية تجاه بعض القضايا البيئية، إضافة الى الموضوعات التي سيتم تناولها أثناء قمة المناخ التى تستضيفها دولة الامارات الشقيقة نهاية العام الحالي، وبالتحديد موضوعات الحصيلة العالمية، الخسائر والأضرار، وتمويل المناخ.



وشدد عدلى قائلا: "تتأهب حكومات العالم بمختلف مؤسساتها المعنية بالتنمية المستدامة عامة وبتغير المناخ خاصة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ الـ 28 والمنعقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات.



جدير بالذكر، أنه مصر تستعد للمشاركة فى قمة مؤتمر المناخ المقبلة التى ستعقد فى دولة الإمارات الشقيقة cop28 ، حيث سيتم البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، أو على مستوى تحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف، إضافة لاستكمال العمل على المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ومنها مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا، كما تأتى أهمية قمة المناخ بالإمارات فى البناء على الزخم الذى حققته مصر في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، سواء في يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ COP27،
وأيضا دور مصر في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا، والخروج بإطار عمل عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020.













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