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الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على 50 وظيفة خالية للمهندسين فى محافظة الجيزة

9/23/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) أيام قليلة وتغلق محافظة الجيزة باب التقديم على 50 وظيفة شاغرة لمهندسين في تخصصات مختلفة تشمل 25 مهندساً ميدانيًا قسم إنشاءات، و3 مهندسين عمارة، و2 تخطيط عمارة، و5 مهندسين تخصص كهرباء، و4 ميكانيكا سيارات و3 ميكانيكا معدات ثقيلة، و2 مهندسين مدنيين تخصص طرق، و6 محللين نظم ومعلومات جغرافية.



وأوضحت محافظة الجيزة الشروط العامة للوظائف المطلوبة على النحو الآتي: بالنسبة للوظائف الهندسية أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة (في تخصص من التخصصات الواردة) – أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل – أن يكون من المقيمين داحل نطاق محافظة الجيزة – أن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها – أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل – مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي (أجر مقابل عمل) ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.



وأشارت المحافظة إلى أن المستندات المطلوبة للعمل للتقديم تشمل صور من (المؤهل الدراسي – شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية – الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور – صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث – صور شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت)، ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه في حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد/مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4×6، علما بأن التقديم ينتهي 27/9/2023 ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.













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