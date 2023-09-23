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محتجون يهاجمون سيارة للشرطة الفرنسية فى باريس

9/23/2023 11:31:26 PM
(MENAFN- Youm7) اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية، خلال احتجاج على عنف الشرطة في باريس، السبت، فيما وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه "عنف غير مقبول".


وأظهرت لقطات مصورة نشرها قائد شرطة باريس لوران نونيز على منصة إكس، تويتر سابقاً، سيارة شرطة تتعرض لهجوم بقضبان حديدية، بينما كانت تسير. وأضاف نونيز أن بنكاً تعرض للهجوم أيضاً.


وكتب دارمانان على منصة إكس "نحن نرى إلى أين تقودنا كراهية الشرطة".


وقال نونيز لقناة بي.إف.إم التلفزيونية، إن أحد رجال الشرطة خرج من السيارة حاملاً سلاحه، لكنه لم يستخدمه، مضيفاً أن المظاهرة استؤنفت بشكل طبيعي بعد أن تمكنت السيارة من المغادرة.


وأضاف أن 3 أشخاص اعتقلوا.


وكانت عدة جماعات وأحزاب سياسية قد دعت إلى تنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة من فرنسا للاحتجاج على ما يثار حول عنف الشرطة، وارتكابها ممارسات عنصرية.



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