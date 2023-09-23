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عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية للأسبوع الـ38 على التوالي

9/23/2023 11:31:26 PM
(MENAFN- Youm7) تجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية وخطتها الرامية إلى إضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ38 على التوالي.

وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية في شارع "كابلان"، وفي عشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف القضاء.. كما تظاهر الآلاف في العديد من البلدات بينها حيفا والقدس ونتانيا وكفار سابا ورمات هشارون والخضيرة ورحوفوت ومفرق "كركور".


وأعلن منظمو الاحتجاجات أن المظاهرة المركزية أطلق عليها "لا يوجد غفران للديكتاتورية"، في إشارة إلى ما يسمى بـ"يوم الغفران" والذي يصادف يومي الأحد والإثنين.


واتهم المُتظاهرون نتنياهو بالكذب ونيته الاستمرار في جوهر الانقلاب على القضاء والاستيلاء على لجنة تعيين القضاة، وشددوا على أنهم لن يسمحوا لنتنياهو بأن يحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية خطيرة ويجر إسرائيل إلى أزمة دستورية.


وقال المتظاهرون إن وتيرة الاحتجاج ستزداد في الأسابيع المقبلة حتى عودة الكنيست من عطلته.



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