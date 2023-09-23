الشرطة الأسترالية تضبط 200 كيلوجرام كوكايين فى سفينة قادمة من دولة لاتينية





قالت الشرطة الأسترالية، إنها تمكنت من ضبط تلك الكمية من مادة الكوكايين التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 51.5 مليون دولار أمريكي.





ولفتت الشرطة الأسترالية إلى أنه جرى إطلاق تحقيق لتحديد مصدر المخدرات ووجهتها.





بدوره، أفاد قائد الشرطة ريتشارد تشين بأن طريقة إخفاء الكوكايين ليست جديدة أو مبتكرة في عمليات التهريب.





وبيّن أن عملية الضبط مثال جديد على أن "أجهزة إنفاذ القانون لا تزال متقدمة خطوة على المجرمين الذين يحاولون جلب مخدرات غير شرعية مضرة إلى داخل بلادنا وداخل مجتمعنا".