الشرطة الأسترالية تضبط 200 كيلوجرام كوكايين فى سفينة قادمة من دولة لاتينية

الشرطة الأسترالية تضبط 200 كيلوجرام كوكايين فى سفينة قادمة من دولة لاتينية
التاريخ
9/23/2023 11:31:26 PM
(MENAFN- Youm7) ضبطت الشرطة الأسترالية، السبت، 200 كيلوجرام من الكوكايين كانت مخبأة بجسم سفينة شحن، رست في ملبورن بعد تحركها من الأرجنتين عبر نيوزيلندا، مشيرة إلى أنها ضربة جديدة لتجار السموم.
قالت الشرطة الأسترالية، إنها تمكنت من ضبط تلك الكمية من مادة الكوكايين التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 51.5 مليون دولار أمريكي.
ولفتت الشرطة الأسترالية إلى أنه جرى إطلاق تحقيق لتحديد مصدر المخدرات ووجهتها.
بدوره، أفاد قائد الشرطة ريتشارد تشين بأن طريقة إخفاء الكوكايين ليست جديدة أو مبتكرة في عمليات التهريب.
وبيّن أن عملية الضبط مثال جديد على أن "أجهزة إنفاذ القانون لا تزال متقدمة خطوة على المجرمين الذين يحاولون جلب مخدرات غير شرعية مضرة إلى داخل بلادنا وداخل مجتمعنا".
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