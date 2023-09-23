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الشرطة الأسترالية تضبط 200 كيلوجرام كوكايين فى سفينة قادمة من دولة لاتينية

9/23/2023 11:31:26 PM
(MENAFN- Youm7) ضبطت الشرطة الأسترالية، السبت، 200 كيلوجرام من الكوكايين كانت مخبأة بجسم سفينة شحن، رست في ملبورن بعد تحركها من الأرجنتين عبر نيوزيلندا، مشيرة إلى أنها ضربة جديدة لتجار السموم.


قالت الشرطة الأسترالية، إنها تمكنت من ضبط تلك الكمية من مادة الكوكايين التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 51.5 مليون دولار أمريكي.


ولفتت الشرطة الأسترالية إلى أنه جرى إطلاق تحقيق لتحديد مصدر المخدرات ووجهتها.


بدوره، أفاد قائد الشرطة ريتشارد تشين بأن طريقة إخفاء الكوكايين ليست جديدة أو مبتكرة في عمليات التهريب.


وبيّن أن عملية الضبط مثال جديد على أن "أجهزة إنفاذ القانون لا تزال متقدمة خطوة على المجرمين الذين يحاولون جلب مخدرات غير شرعية مضرة إلى داخل بلادنا وداخل مجتمعنا".


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