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السلطات الأوكرانية تعلن حصيلة قتلى الجيش الروسى

9/23/2023 11:31:26 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت السلطات الأوكرانية، السبت، حصيلة محدثة لقتلى الجيش الروسي، في الحرب المستعرة منذ فبراير 2022، تزيد بعشرات الأضعاف على الحصيلة المعلنة من جانب موسكو.

وقالت الوكالة إنه منذ 24 فبراير 2022، يوم اندلاع الحرب، حتى 23 سبتمبر 2023، قتل 275 ألف روسي.

وأضافت أن "من بين هؤلاء 510 جنود قتلوا خلال الأحد فقط، فضلا عن تدمير 11 دبابة و21 مركبة مدرعة قتالية و33 نظام مدفعية".

وأوضحت أن مصدر هذه الأرقام هيئة الأركان في الجيش الأوكراني، بينما لا يمكن التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

أما بالنسبة لحصيلة خسائر الروس من العتاد منذ بدء الحرب، فقالت الوكالة إنها على النحو التالي:


4655 دبابة.

8912 مركبة مدرعة قتالية.

6210 أنظمة مدفعية.

315 طائرة حربية.

316 طائرة مروحية.

4867 طائرة مسيّرة تكتيكية.

1518صاروخ كروز.

20 قطعة بحرية.



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