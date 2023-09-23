موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري والقناة الناقلة

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.