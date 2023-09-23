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حميد ماو يستعد للظهور الأول مع الطلائع أمام إنبى بعد انتهاء الإيقاف

9/23/2023 11:31:23 PM
(MENAFN- Youm7) يستعيد فريق طلائع الجيش جهوده لاعبه التنزانى حميد ماو في مباراة إنبى المقبلة، ليكون الظهور الرسمي الأول مع الفريق بعد التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وغاب حميد ماو عن مباراة الطلائع الأولى في الدوري أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف، حيث حصل على الإنذار الثالث في مباراته الأخيرة مع غزل المحلة بنهاية الموسم الماضى.

ويستعد الطلائع لمواجهة انبى المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

فى سياق آخر، اطمأن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على جاهزية الثلاثى محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق لاعبى الفريق لمواجهة إنبى، بعد مشاركتهم فى ودية الفيوم التى فاز بها الفريق فى اليوم التالى لمباراة البنك الأهلى.

وغاب الثلاثى عن مباراة الطلائع والبنك الأهلى فى افتتاحية الدوري بسبب عدم الجاهزية الفنية، حيث تعاقد الطلائع مع محمد حمدى زكى وعمرو طارق وحسام بن دقدوق فى الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب القيد الصيفى، الأمر الذى منع الجهاز الفنى من تجهيزهم بشكل يمسح بتواجدهم فى أول مباراة للفريق بالدوري.


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