حميد ماو يستعد للظهور الأول مع الطلائع أمام إنبى بعد انتهاء الإيقاف

ويستعد الطلائع لمواجهة انبى المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

فى سياق آخر، اطمأن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على جاهزية الثلاثى محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق لاعبى الفريق لمواجهة إنبى، بعد مشاركتهم فى ودية الفيوم التى فاز بها الفريق فى اليوم التالى لمباراة البنك الأهلى.

وغاب الثلاثى عن مباراة الطلائع والبنك الأهلى فى افتتاحية الدوري بسبب عدم الجاهزية الفنية، حيث تعاقد الطلائع مع محمد حمدى زكى وعمرو طارق وحسام بن دقدوق فى الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب القيد الصيفى، الأمر الذى منع الجهاز الفنى من تجهيزهم بشكل يمسح بتواجدهم فى أول مباراة للفريق بالدوري.