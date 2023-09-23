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أشرف بن شرقى ساحر الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ29

9/23/2023 11:31:23 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل المغربى أشرف بن شرقى ،
نجم الزمالك السابق والريان القطري الحالي، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ"29" فهو من مواليد 24 سبتمبر 1994، بن شرقى تألق بشكل كبير مع الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، والذى عاش أزهى فتراته مع القلعة البيضاء حيث كان يعتبر الورقة الرابحة فى تتويج الأبيض بعدة بطولات.

بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة.

لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي.

لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك، استطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.

ديبالا العرب كما يحب أن يطلق عليه، منذ أن وقع على عقود الانضمام للزمالك وهو فى حالة فنية رائعة، إذ ساهم مع الفارس الأبيض فى تحقيق الألقاب، والفوز بأصعب المباريات.

أشرف بن شرقى حصل على 8 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 7 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء لاسيما بعد رحلته مع الزمالك.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 107 مباريات منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن، وسجل خلالهم 40 هدفًا وصنع 27 هدفًا وتوج بخمس بطولات وهى: الدورى الممتاز مرة وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى والسوبر الإفريقى.

في فترة وجيزة لم تتخط الثلاثة مواسم نجح المغربي أشرف بن شرقي في اعتلاء قمة هدافي اللاعبين الأجانب للزمالك في أفريقيا برصيد 11 هدفًا، متخطيًا البوركيني عبدالله سيسيه.

كان بن شرقي هو أول لاعب في تاريخ الزمالك يسجل ثنائية في لقاء السوبر الأفريقي، وذلك في مرمى الترجي التونسي.

الأفضل من ذلك أن بن شرقي خلال 3 مواسم مع الزمالك بات هو رابع هدافي النادي عبر تاريخه ببطولات الأندية الأفريقية.

وانضم بن شرقي، إلى صفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الزمالك وشارك فى 33 مباراة رفقة بطل الامارات وسجل 9 أهداف قبل أن ينتقل فى الميركاتو الصيفى الاخير لصفوف الريان القطري فى صفقة انتقال حر.




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