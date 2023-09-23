الدوري الايطالي: (ميلان) يفوز على (فيرونا) ويعود لمزاحمة (انتر) في الصدارة مؤقتا

الدوري الايطالي: (ميلان) يفوز على (فيرونا) ويعود لمزاحمة (انتر) في الصدارة مؤقتا
التاريخ
9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 23 - 9 (كونا) -- فاز فريق (ايه سي ميلان) بهدف وحيد على (فيرونا) المتواضع اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الايطالي لكرة القدم ليعود الى مزاحمة غريمه (انتر ميلانو) في صدارة الترتيب "مؤقتا".
وفي أهم مباريات اليوم على ملعب استاد (سان سيرو) وبين جمهوره عاد (الروسونيري) بعد خسارته الكبيرة في ديربي ميلانو الى الفوز بالتغلب على (فيرونا) الزائر بهدف وحيد مبكر سجله رافائيل لياو بعد 8 دقائق من صافرة البداية.
وفي وقت لاحق على ملعب مابي في ساسولو تلقى (يوفنتوس) الزائر هزيمة صريحة أمام صاحب الأرض الذي فاز بأربعة أهداف سجلها أرماند لورينتي في الدقيقة 12 ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 41 وأندريا بينامونتيد في الدقيقة 82 ثم هدف ذاتي أهداه لاعب يوفي فريدريكو جاتي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي المقابل سجل (يوفنتوس) هدفين جاء أولهما من هدف ذاتي عن طريق لاعب ساسولو ماتياس فينيا في الدقيقة 21 من الشوط الأول ثم سجل دانيلو الهدف الثاني في الدقيقة 55 من عمر المباراة.
وبنتائج اليوم في انتظار مباراته غدا الأحد مع ايمبولي يبقى (انتر ميلانو) متصدرا الترتيب برصيد 12 نقطة متقدما بفارق الأهداف على (ميلان) في المركز الثاني بنفس الرصيد بينما هبط (يوفنتوس) برصيد 10 نقاط خلف (ليتشى) في المركز الثالث برصيد 11 نقطة. (النهاية)
م ن / ر ج
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