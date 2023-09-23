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الدوري الايطالي: (ميلان) يفوز على (فيرونا) ويعود لمزاحمة (انتر) في الصدارة مؤقتا

9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 23 - 9 (كونا) -- فاز فريق (ايه سي ميلان) بهدف وحيد على (فيرونا) المتواضع اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الايطالي لكرة القدم ليعود الى مزاحمة غريمه (انتر ميلانو) في صدارة الترتيب "مؤقتا".
وفي أهم مباريات اليوم على ملعب استاد (سان سيرو) وبين جمهوره عاد (الروسونيري) بعد خسارته الكبيرة في ديربي ميلانو الى الفوز بالتغلب على (فيرونا) الزائر بهدف وحيد مبكر سجله رافائيل لياو بعد 8 دقائق من صافرة البداية.
وفي وقت لاحق على ملعب مابي في ساسولو تلقى (يوفنتوس) الزائر هزيمة صريحة أمام صاحب الأرض الذي فاز بأربعة أهداف سجلها أرماند لورينتي في الدقيقة 12 ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 41 وأندريا بينامونتيد في الدقيقة 82 ثم هدف ذاتي أهداه لاعب يوفي فريدريكو جاتي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي المقابل سجل (يوفنتوس) هدفين جاء أولهما من هدف ذاتي عن طريق لاعب ساسولو ماتياس فينيا في الدقيقة 21 من الشوط الأول ثم سجل دانيلو الهدف الثاني في الدقيقة 55 من عمر المباراة.
وبنتائج اليوم في انتظار مباراته غدا الأحد مع ايمبولي يبقى (انتر ميلانو) متصدرا الترتيب برصيد 12 نقطة متقدما بفارق الأهداف على (ميلان) في المركز الثاني بنفس الرصيد بينما هبط (يوفنتوس) برصيد 10 نقاط خلف (ليتشى) في المركز الثالث برصيد 11 نقطة. (النهاية)

م ن / ر ج



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