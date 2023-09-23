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بابا الفاتيكان يدعو الأوروبيين إلى إظهار قدر أكبر من الحكمة تجاه المهاجرين

9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 23 - 9 (كونا) -- دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم السبت الدول الأوروبية إلى إظهار قدر أكبر من التسامح والحكمة مع طالبي اللجوء المهاجرين مؤكدا أنهم "ليسو غزاة".
وقال البابا فرانسيس في احتفال ديني أقيم في (ستاد فيلدورم) إن "هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر ليسوا غزاة.. بل هم طالبوا ضيافة".
وأكد أن الهجرة واقع وأنها تشمل ثلاث قارات حول البحر الأبيض المتوسط مشددا على أهمية التعامل معها بحكمة وبمسؤولية أوروبية لمواجهة الصعوبات.
وقالت محطة (بي.اف.ام) الإخبارية نقلا عن القصر الرئاسي (الاليزيه) القول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قابل البابا فرانسيس في مدينة (مارسيليا) جنوبي فرنسا حيث أوضح (الاليزيه) أن اللقاء استغرق نصف ساعة وركز في المقام الأول على الوضع الدولي وخاصة في أوكرانيا وإفريقيا و(ناغورني كاراباخ) والأرجنتين وحتى القضايا البيئية.
في حين ندد البابا في وقت سابق ب"لامبالاة" الزعماء السياسيين الأوروبيين ناقش الطرفان قضايا الهجرة حيث أكد (الاليزيه) أن "فرنسا ليس لديها ما تخجل منه...فهي بلد الترحيب والاندماج".
ووصل بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى مدينة (مرسيليا) المطلة على ساحل فرنسا الجنوبي يوم أمس الجمعة في زيارة "من أجل المهاجرين" في البحر المتوسط بهدف "نشر التسامح" وسط جدل أوروبي حول كيفية إدارة القارة لملف طالبي اللجوء. (النهاية)

م ع / م م ج




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