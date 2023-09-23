بابا الفاتيكان يدعو الأوروبيين إلى إظهار قدر أكبر من الحكمة تجاه المهاجرين

بابا الفاتيكان يدعو الأوروبيين إلى إظهار قدر أكبر من الحكمة تجاه المهاجرين
التاريخ
9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 23 - 9 (كونا) -- دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم السبت الدول الأوروبية إلى إظهار قدر أكبر من التسامح والحكمة مع طالبي اللجوء المهاجرين مؤكدا أنهم "ليسو غزاة".
وقال البابا فرانسيس في احتفال ديني أقيم في (ستاد فيلدورم) إن "هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر ليسوا غزاة.. بل هم طالبوا ضيافة".
وأكد أن الهجرة واقع وأنها تشمل ثلاث قارات حول البحر الأبيض المتوسط مشددا على أهمية التعامل معها بحكمة وبمسؤولية أوروبية لمواجهة الصعوبات.
وقالت محطة (بي.اف.ام) الإخبارية نقلا عن القصر الرئاسي (الاليزيه) القول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قابل البابا فرانسيس في مدينة (مارسيليا) جنوبي فرنسا حيث أوضح (الاليزيه) أن اللقاء استغرق نصف ساعة وركز في المقام الأول على الوضع الدولي وخاصة في أوكرانيا وإفريقيا و(ناغورني كاراباخ) والأرجنتين وحتى القضايا البيئية.
في حين ندد البابا في وقت سابق ب"لامبالاة" الزعماء السياسيين الأوروبيين ناقش الطرفان قضايا الهجرة حيث أكد (الاليزيه) أن "فرنسا ليس لديها ما تخجل منه...فهي بلد الترحيب والاندماج".
ووصل بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى مدينة (مرسيليا) المطلة على ساحل فرنسا الجنوبي يوم أمس الجمعة في زيارة "من أجل المهاجرين" في البحر المتوسط بهدف "نشر التسامح" وسط جدل أوروبي حول كيفية إدارة القارة لملف طالبي اللجوء. (النهاية)
م ع / م م ج
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