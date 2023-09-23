هبوط اضطراري لطائرة مصرية في الدمام بسبب عطل فني

هبوط اضطراري لطائرة مصرية في الدمام بسبب عطل فني
التاريخ
9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 9 (كونا) -- أعلنت شركة مصر للطيران اليوم السبت أن رحلة الشركة رقم (MS905) من طراز (B737-800) والتي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبا هبطت اضطراريا بمطار (الدمام) الدولي لوجود عطل فني مفاجئ.
وذكرت الشركة في بيان لها أن قائد الطائرة طلب على الفور السماح له بالهبوط في مطار (الدمام) الدولي وذلك حرصا على سلامة الركاب ووفقا للمعايير الدولية.
وأضاف البيان أنه تم إنزال جميع الركاب بمطار (الدمام) لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.
ووفقا للبيان فقد قامت الشركة بتجهيز طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الدمام لنقل ركاب الرحلة من الدمام إلى دبي. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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