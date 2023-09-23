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هبوط اضطراري لطائرة مصرية في الدمام بسبب عطل فني

9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 9 (كونا) -- أعلنت شركة مصر للطيران اليوم السبت أن رحلة الشركة رقم (MS905) من طراز (B737-800) والتي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبا هبطت اضطراريا بمطار (الدمام) الدولي لوجود عطل فني مفاجئ.
وذكرت الشركة في بيان لها أن قائد الطائرة طلب على الفور السماح له بالهبوط في مطار (الدمام) الدولي وذلك حرصا على سلامة الركاب ووفقا للمعايير الدولية.
وأضاف البيان أنه تم إنزال جميع الركاب بمطار (الدمام) لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.
ووفقا للبيان فقد قامت الشركة بتجهيز طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الدمام لنقل ركاب الرحلة من الدمام إلى دبي. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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