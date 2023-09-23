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دوري (أدنوك) للمحترفين بالإمارات: فوز كل من العين والجزيرة والشارقة والامارات ضمن الجولة الثالثة

9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 23 - 9 (كونا) -- شهد الدوري الإماراتي لكرة القدم (دور أدنوك للمحترفين) اليوم السبت فوز فرق العين والجزيرة والشارقة والامارات على عجمان واتحاد كلباء والنصر وخورفكان ضمن الجولة الثالثة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن فريق العين فاز على عجمان (6 - 0) في اللقاء الذي جمع بينهما وأقيم على استاد هزاع بن زايد ليرفع العين رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة ويتوقف رصيد عجمان عند نقطة واحدة.
وأضافت أن الجولة ذاتها شهدت أيضا فوز الجزيرة على اتحاد كلباء (4 - 0) بالمباراة التي أقيمت على استاد اتحاد كلباء ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتوقف رصيد كلباء عند نقطة واحدة.
كما فاز الشارقة على النصر (1 - 0) بالمباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم ليرفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط ويظل النصر بدون أي رصيد.
بدوره حقق فريق الإمارات فوزه الأول هذا الموسم وجاء على حساب خورفكان (2 - 0) خلال المباراة التي أقيمت بالجولة ذاتها على استاد صقر بن محمد القاسمي ليرفع الإمارات رصيده إلى 4 نقاط ويتوقف رصيد خورفكان عند 3 نقاط. (النهاية)

س خ م / ر ج



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