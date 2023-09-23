دوري (أدنوك) للمحترفين بالإمارات: فوز كل من العين والجزيرة والشارقة والامارات ضمن الجولة الثالثة

دوري (أدنوك) للمحترفين بالإمارات: فوز كل من العين والجزيرة والشارقة والامارات ضمن الجولة الثالثة
التاريخ
9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 23 - 9 (كونا) -- شهد الدوري الإماراتي لكرة القدم (دور أدنوك للمحترفين) اليوم السبت فوز فرق العين والجزيرة والشارقة والامارات على عجمان واتحاد كلباء والنصر وخورفكان ضمن الجولة الثالثة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن فريق العين فاز على عجمان (6 - 0) في اللقاء الذي جمع بينهما وأقيم على استاد هزاع بن زايد ليرفع العين رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة ويتوقف رصيد عجمان عند نقطة واحدة.
وأضافت أن الجولة ذاتها شهدت أيضا فوز الجزيرة على اتحاد كلباء (4 - 0) بالمباراة التي أقيمت على استاد اتحاد كلباء ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتوقف رصيد كلباء عند نقطة واحدة.
كما فاز الشارقة على النصر (1 - 0) بالمباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم ليرفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط ويظل النصر بدون أي رصيد.
بدوره حقق فريق الإمارات فوزه الأول هذا الموسم وجاء على حساب خورفكان (2 - 0) خلال المباراة التي أقيمت بالجولة ذاتها على استاد صقر بن محمد القاسمي ليرفع الإمارات رصيده إلى 4 نقاط ويتوقف رصيد خورفكان عند 3 نقاط. (النهاية)
س خ م / ر ج
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