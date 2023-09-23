النيجر: المجلس العسكري يودع السجن 5 مسؤولين كبار من نظام الرئيس السابق بازوم

النيجر: المجلس العسكري يودع السجن 5 مسؤولين كبار من نظام الرئيس السابق بازوم
التاريخ
9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 23 - 9 (كونا) -- أودع المجلس العسكري في النيجر خمسة مسؤولين كبار من نظام الرئيس السابق محمد بازوم السجن وهم ثلاثة وزراء واثنان من كبار مسؤولي الحرس الوطني وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام.
وقالت الصحافة المحلية اليوم السبت إنه "تم القبض على الوزراء السابقين للداخلية حمادو أدامو سولي والنفط ساني محمدو إيسوفو والمالية أحمد جيدود ووضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال" مشيرة الى أن "الوزراء المحتجزين يواجهون اتهامات بالتآمر والخيانة".
وأكدت سجن اثنين من كبار مسؤولي قيادة قوات الحرس الوطني ويتعلق الأمر بالقائد الأعلى السابق لقوات الحرس الوطني العقيد ميدو جيري الذي اتهم بالتوقيع على وثيقة تسمح للقوات الأجنبية بقصف القصر الرئاسي وذلك خلال الساعات الأولى من الانقلاب ضد الرئيس المخلوع محمد بازوم.
أما المسؤول الثاني فهو المنسق السابق للعمليات بقوات الحرس الوطني العقيد عليو ماتاني الذي تم هو الآخر وضعه رهن الاعتقال في سجن (كوتوكالي) تحت حراسة مشددة دون الكشف عن التهمة الموجهة إليه.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني لحماية الوطن العقيد أمادو عبدالرحمن أعلن نهاية الأسبوع الماضي في بيان بثه التلفزيون الوطني عن تأسيس لجنة لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي الضريبي في البلاد.
وأوضح العقيد أمادو أن تأسيس اللجنة يهدف إلى مكافحة الفساد بكافة صوره وأنواعه واسترداد الأموال العامة المنهوبة من قبل الأفراد والمؤسسات لافتا الى أن "اللجنة تتمتع بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة رئيس الدولة الجنرال عبد الرحمن تشياني المتعلقة بمكافحة الفساد وذلك في إطار احترام الأنظمة والقوانين الجمهورية". (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN23092023000071011013ID1107128098
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