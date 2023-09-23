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النيجر: المجلس العسكري يودع السجن 5 مسؤولين كبار من نظام الرئيس السابق بازوم

9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 23 - 9 (كونا) -- أودع المجلس العسكري في النيجر خمسة مسؤولين كبار من نظام الرئيس السابق محمد بازوم السجن وهم ثلاثة وزراء واثنان من كبار مسؤولي الحرس الوطني وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام.
وقالت الصحافة المحلية اليوم السبت إنه "تم القبض على الوزراء السابقين للداخلية حمادو أدامو سولي والنفط ساني محمدو إيسوفو والمالية أحمد جيدود ووضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال" مشيرة الى أن "الوزراء المحتجزين يواجهون اتهامات بالتآمر والخيانة".
وأكدت سجن اثنين من كبار مسؤولي قيادة قوات الحرس الوطني ويتعلق الأمر بالقائد الأعلى السابق لقوات الحرس الوطني العقيد ميدو جيري الذي اتهم بالتوقيع على وثيقة تسمح للقوات الأجنبية بقصف القصر الرئاسي وذلك خلال الساعات الأولى من الانقلاب ضد الرئيس المخلوع محمد بازوم.
أما المسؤول الثاني فهو المنسق السابق للعمليات بقوات الحرس الوطني العقيد عليو ماتاني الذي تم هو الآخر وضعه رهن الاعتقال في سجن (كوتوكالي) تحت حراسة مشددة دون الكشف عن التهمة الموجهة إليه.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني لحماية الوطن العقيد أمادو عبدالرحمن أعلن نهاية الأسبوع الماضي في بيان بثه التلفزيون الوطني عن تأسيس لجنة لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي الضريبي في البلاد.
وأوضح العقيد أمادو أن تأسيس اللجنة يهدف إلى مكافحة الفساد بكافة صوره وأنواعه واسترداد الأموال العامة المنهوبة من قبل الأفراد والمؤسسات لافتا الى أن "اللجنة تتمتع بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة رئيس الدولة الجنرال عبد الرحمن تشياني المتعلقة بمكافحة الفساد وذلك في إطار احترام الأنظمة والقوانين الجمهورية". (النهاية)

م ر / ر ج



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