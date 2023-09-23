وزير خارجية إثيوبيا يعرب عن عزم بلاده على التعاون الإقليمي مع جيرانها

وزير خارجية إثيوبيا يعرب عن عزم بلاده على التعاون الإقليمي مع جيرانها
التاريخ
9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- أعرب وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين اليوم السبت عن عزم بلاده على التعاون مع جيرانها في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي مؤكدا ضرورة معالجة أي عوائق أمام الازدهار المشترك للمنطقة بنهج متضافر.
وقال ميكونين في كلمته بإطار مواصلة المناقشات العامة للجمعية العامة إن التعاون الإقليمي يؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس خاصة عندما تدعمه مشاريع بنية أساسية قوية مشيرا إلى أن (سد النهضة) الإثيوبي هو أحد تلك المشاريع التي "تلبي التطلعات التنموية المشروعة للإثيوبيين والمنطقة بأسرها".
وأضاف الوزير الإثيوبي أن بلاده ترحب باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان بهذا الشأن مؤكدا "مواصلة الالتزام بالوصول إلى نتيجة تفاوضية تعود بالنفع على الجميع بتيسير من الاتحاد الأفريقي".
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق اليوم السبت رفض بلاده للممارسات الأحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود مشيرا إلى ما وصفه "بتمادي" إثيوبيا في ملء سد النهضة "في خرق صريح" لقواعد القانون الدولي.
وقال شكري في كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه على الرغم من "استمرار الممارسات الأحادية لإثيوبيا" تحرص مصر على الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة. (النهاية)
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