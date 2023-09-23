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وزير خارجية إثيوبيا يعرب عن عزم بلاده على التعاون الإقليمي مع جيرانها

9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- أعرب وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين اليوم السبت عن عزم بلاده على التعاون مع جيرانها في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي مؤكدا ضرورة معالجة أي عوائق أمام الازدهار المشترك للمنطقة بنهج متضافر.
وقال ميكونين في كلمته بإطار مواصلة المناقشات العامة للجمعية العامة إن التعاون الإقليمي يؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس خاصة عندما تدعمه مشاريع بنية أساسية قوية مشيرا إلى أن (سد النهضة) الإثيوبي هو أحد تلك المشاريع التي "تلبي التطلعات التنموية المشروعة للإثيوبيين والمنطقة بأسرها".
وأضاف الوزير الإثيوبي أن بلاده ترحب باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان بهذا الشأن مؤكدا "مواصلة الالتزام بالوصول إلى نتيجة تفاوضية تعود بالنفع على الجميع بتيسير من الاتحاد الأفريقي".
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق اليوم السبت رفض بلاده للممارسات الأحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود مشيرا إلى ما وصفه "بتمادي" إثيوبيا في ملء سد النهضة "في خرق صريح" لقواعد القانون الدولي.
وقال شكري في كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه على الرغم من "استمرار الممارسات الأحادية لإثيوبيا" تحرص مصر على الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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