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وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للجهود الرامية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة

9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت دعم المملكة العربية السعودية للجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات في المنطقة.
وحث الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة دول المنطقة على تجنب التصعيد والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب.
وتطرق إلى المباحثات التي عقدتها بلاده مع إيران في بغداد ومسقط مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه في بكين أسفر عن استئناف التمثيل الدبلوماسي والتواصل المباشر بين البلدين "على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وأمنها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".
وذكر الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تهدف من خلال نهجها التنموي إلى صنع نهضة شاملة ومستدامة محورها الإنسان لافتا إلى "رؤية المملكة 2030" التي تسعى إلى تعزيز جهود البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيال المستقبل ويسهم في تمكين المرأة والشباب وينمي قدرات الإبداع وترسيخ قيم الانفتاح والحوار والتعايش.
وحول الملف الأمني شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة دعم ورعاية الإرهاب والتطرف وضرورة نبذ جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية وظاهرة رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) تحت أي حجة كانت.
وأشاد بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث مسألة تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف كما نوه بتبني مجلس حقوق الإنسان قرارا بعنوان "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز او العداء أو العنف".
وحذر وزير الخارجية السعودي في هذا الصدد من خطورة أن تقوض هذه الأعمال المعادية للاسلام الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب مؤكدا ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الثقافات والحضارات من أجل السلام في العالم.
من ناحية أخرى أعلن الأمير فيصل بن فرحان تقدم بلاده بطلب استضافة معرض (إكسبو الدولي 2030) تحت شعار "حقبة التغيير: المضي قدما بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" معتبرا إقامة هذا المعرض في العاصمة الرياض فرصة لتعزيز العمل في المشاريع ذات التأثير العالمي والتعاون لإيجاد حلول عالمية من خلال الابتكار والاستدامة والشمول.
وعلى صعيد المناخ تطرق الأمير فيصل بن فرحان الى الجهود التي تبذلها بلاده في مجال مواجهة تغير المناخ من خلال دعمها للانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات.
وأشار إلى تقديم بلاده مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفيما يتعلق بأمن منطقة الشرق الأوسط أكد وزير الخارجية السعودي أن أمن المنطقة يتطلب الإسراع بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مجددا رفض المملكة وإدانتها لجميع الإجراءات الأحادية التي تعد مخالفة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية وتسهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية وتعرقل مسارات الحلول السلمية.
وفي الشأن اليمني أكد الأمير فيصل بن فرحان حرص المملكة أيضا على أمن واستقرار اليمن ودعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة هناك ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني والدفع نحو الوصول إلى الحلول السياسية.
أما حول السودان فقد أعرب عن قلق بلاده البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مشيرا إلى استضافة بلاده أطراف النزاع في جدة سعيا منها لخفض التصعيد وعدم تفاقم الأزمة.
وختم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالقول إن المملكة تبذل جهودا مع الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المدنيين في السودان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين هناك. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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