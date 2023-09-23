وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للجهود الرامية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة

وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للجهود الرامية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة
التاريخ
9/23/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت دعم المملكة العربية السعودية للجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات في المنطقة.
وحث الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة دول المنطقة على تجنب التصعيد والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب.
وتطرق إلى المباحثات التي عقدتها بلاده مع إيران في بغداد ومسقط مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه في بكين أسفر عن استئناف التمثيل الدبلوماسي والتواصل المباشر بين البلدين "على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وأمنها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".
وذكر الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تهدف من خلال نهجها التنموي إلى صنع نهضة شاملة ومستدامة محورها الإنسان لافتا إلى "رؤية المملكة 2030" التي تسعى إلى تعزيز جهود البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيال المستقبل ويسهم في تمكين المرأة والشباب وينمي قدرات الإبداع وترسيخ قيم الانفتاح والحوار والتعايش.
وحول الملف الأمني شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة دعم ورعاية الإرهاب والتطرف وضرورة نبذ جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية وظاهرة رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) تحت أي حجة كانت.
وأشاد بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث مسألة تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف كما نوه بتبني مجلس حقوق الإنسان قرارا بعنوان "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز او العداء أو العنف".
وحذر وزير الخارجية السعودي في هذا الصدد من خطورة أن تقوض هذه الأعمال المعادية للاسلام الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب مؤكدا ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الثقافات والحضارات من أجل السلام في العالم.
من ناحية أخرى أعلن الأمير فيصل بن فرحان تقدم بلاده بطلب استضافة معرض (إكسبو الدولي 2030) تحت شعار "حقبة التغيير: المضي قدما بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" معتبرا إقامة هذا المعرض في العاصمة الرياض فرصة لتعزيز العمل في المشاريع ذات التأثير العالمي والتعاون لإيجاد حلول عالمية من خلال الابتكار والاستدامة والشمول.
وعلى صعيد المناخ تطرق الأمير فيصل بن فرحان الى الجهود التي تبذلها بلاده في مجال مواجهة تغير المناخ من خلال دعمها للانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات.
وأشار إلى تقديم بلاده مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفيما يتعلق بأمن منطقة الشرق الأوسط أكد وزير الخارجية السعودي أن أمن المنطقة يتطلب الإسراع بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مجددا رفض المملكة وإدانتها لجميع الإجراءات الأحادية التي تعد مخالفة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية وتسهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية وتعرقل مسارات الحلول السلمية.
وفي الشأن اليمني أكد الأمير فيصل بن فرحان حرص المملكة أيضا على أمن واستقرار اليمن ودعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة هناك ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني والدفع نحو الوصول إلى الحلول السياسية.
أما حول السودان فقد أعرب عن قلق بلاده البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مشيرا إلى استضافة بلاده أطراف النزاع في جدة سعيا منها لخفض التصعيد وعدم تفاقم الأزمة.
وختم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالقول إن المملكة تبذل جهودا مع الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المدنيين في السودان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين هناك. (النهاية)
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