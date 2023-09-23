موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/23/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه استهدف بطائرة مسيرة نقطة عسكرية تابعة لحركة (حماس) تقع في مكان متاخم للمكان الذي جرت فيه تظاهرات قرب السياج الأمني مع قطاع غزة.
القاهرة - شركة مصر للطيران تعلن أن رحلة الشركة رقم (905 أم اس) من طراز (B737-800) والتي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبا هبطت اضطراريا بمطار (الدمام) الدولي لوجود عطل فني مفاجئ.
الجزائر - المجلس العسكري في النيجر يودع خمسة مسؤولين كبار من نظام الرئيس السابق محمد بازوم السجن وهم ثلاثة وزراء واثنان من كبار مسؤولي الحرس الوطني وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام.
باريس - اندلاع اشتباكات في العاصمة الفرنسية بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ضد "عنف الشرطة" أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة ومحطة (بي.اف.ام) الإخبارية تقول إن سيارة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل متظاهرين بقضبان حديدية خرجوا في مسيرة للتنديد ب "العنصرية المنهجية وعنف الشرطة". (النهاية) ر ج
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