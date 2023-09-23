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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/23/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه استهدف بطائرة مسيرة نقطة عسكرية تابعة لحركة (حماس) تقع في مكان متاخم للمكان الذي جرت فيه تظاهرات قرب السياج الأمني مع قطاع غزة.


القاهرة - شركة مصر للطيران تعلن أن رحلة الشركة رقم (905 أم اس) من طراز (B737-800) والتي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبا هبطت اضطراريا بمطار (الدمام) الدولي لوجود عطل فني مفاجئ.


الجزائر - المجلس العسكري في النيجر يودع خمسة مسؤولين كبار من نظام الرئيس السابق محمد بازوم السجن وهم ثلاثة وزراء واثنان من كبار مسؤولي الحرس الوطني وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام.


باريس - اندلاع اشتباكات في العاصمة الفرنسية بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ضد "عنف الشرطة" أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة ومحطة (بي.اف.ام) الإخبارية تقول إن سيارة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل متظاهرين بقضبان حديدية خرجوا في مسيرة للتنديد ب "العنصرية المنهجية وعنف الشرطة". (النهاية) ر ج

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